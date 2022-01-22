شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد يتقدم باقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الممنوحة لجمعية مجاهدي سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة موجها الى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن زيادة المخصصات الممنوحة لجمعية مجاهدى سيناء المشهرة برقم 94 لسنة 1987 وأعضاؤها ومدهم بكافة المستلزمات وأطر الرعايا والضمان الاجتماعي التى توفره الوزارة من خلال كافة المبادرات التى ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك استناداً إلى حكم المادة (133) من الدستور ، ونص المادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال النائب أحمد مقلد إن جمعية مجاهدى سيناء جمعية أهلية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي وتضم فى عضويتها مئات الفدائيين الذين شاركوا قواتنا المسلحة فى الحرب خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء تحت مظلة منظمة سيناء العربية ، مضيفا أنه خلال تلك الفترة قاموا ببطولات عظيمة حتى أطلقت عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وقتها لقب "الاشباح"، وسُجلت اسمائهم فى تاريخ الوطنية المصرية وقامت الدولة بتكريمهم بحصولهم على انواط الامتياز بل إن بعض منهم حصل على وسام نجمة سيناء .

وتابع :"وتكريما لجهودهم العظيمة وتضحياتهم فداءً للدولة الوطنية المصرية وصولاً للانتصارات العظيمة التى شاركوا فى تحقيقها والتى هى محل فخر لكل مواطن مصرى فإننى أقترح زيادة المخصصات الممنوحة لجمعية مجاهدى سيناء واعضاؤها ومدهم بكافة المستلزمات وأطر الرعايا والضمان الاجتماعي التي توفره الوزارة من خلال كافة المبادرات التي ترعاها ".