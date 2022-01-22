محافظ بورسعيد: صرف بدل المنطقة الحرة لأكثر من 30 ألف مستفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات في 33 جهة بإجمالي أكثر من 30 ألف مستفيد.

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أنه جرى صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي بوضعها في حساب المستفيدين منها، ويجري المواطن صرفها بواسطة الكارت الخاص به.

يشار إلى أنه منذ إنشاء الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد عام 1978، يُصرف للموظفين وأصحاب المعاشات بدل نقدى شهرى وصل إلى 50 جنيه شهريا للمعاشات و30 جنيه للموظفين تصرف كل 6 أشهر.