صور.. وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث موقف مشروعات حياة كريمة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعًا مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك على هامش زيارتها لمحافظة الأقصر، للمشاركة في فعاليات افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد وافتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بما يخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية، وموقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وعدد من الملفات الخاصة بقطاع التضامن الاجتماعي.

حضر اللقاء، محمد حمدان عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، والمستشار أحمد شحات إسماعيل المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس الدولة، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لقطاع الشئون الاجتماعية.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الأقصر الدروع التذكارية مع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.