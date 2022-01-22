واشنطن: لن ننظم رحلات لإجلاء مواطنينا من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء السبت، أنها لن تنظم رحلات لإجلاء رعاياها من أوكرانيا، وستترك لهم حرية الاختيار باتّخاذ خيار المغادرة في رحلات تجارية من كييف مع تصاعد الخوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، حسبما ذكرت "العربية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن توصي رعاياها بعدم التوجه إلى أوكرانيا، مضيفًا أن هناك معلومات تفيد بأن روسيا تتهيّأ لعملية عسكرية كبرى ضد كييف.

وكشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، في وقت سابق من اليوم، عن أن الخارجية الأمريكية، أصدرت أوامر لأسر الدبلوماسيين الأمريكيين في كييف، بمغادرة البلاد اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

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