مصرع 3 من قيادات داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل ثلاثة من قيادات تنظيم داعش بضربة جوية نفذتها مقاتلات حربية عراقية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد. وذكرت خلية الإعلام، في بيان صحفي، أن طيران القوة الجوية استهدف، استنادا إلى معلومات لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة، عجلة (مركبة) تقل قياديين اثنين من عصابات داعش، وهما الإرهابي المكنى أبو عصام الذي يشتغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة، والإرهابي المجرم أبو محمود، اللذان كانا يرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث.



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