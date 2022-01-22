جوتيريش يطالب بحل مشكلة الصحراء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش المغرب وجبهة «البوليساريو» إلى إظهار اهتمام أقوى من الجانبين لحل مشكلة الصحراء، وليس الإبقاء عليها بلا نهاية، وقال جوتيريش: «حان الوقت كي يفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها، دون أمل في الحل».

وأضاف: «آمل أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى»، معتبرًا أن الأمر يتعلق بـ«مشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم.