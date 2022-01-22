شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وسط توترات مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وهبطت طائرة شحن أمريكية في مطار بالعاصمة كييف خلال الليل، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية هناك على تويتر اليوم السبت.

وكان على متن الطائرة 90 طنا "من المساعدات الفتاكة، بما في ذلك ذخيرة للمدافعين عن خط المواجهة في أوكرانيا". وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر بهذا الدعم.

ونشرت السفارة صورا تظهر الطائرة فى إثناء تفريغ حمولتها. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى من بين عدة شحنات.

جاء ذلك في نهاية أسبوع من التوتر الشديد، حيث بدا أن شن هجوم على أوكرانيا من جانب روسيا أمر أكثر ترجيحا.

ولم يسفر اجتماع عقده في جنيف وزير الخارجية الامريكي انتوني لينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف، عن التوصل لاتفاق، رغم أن الجانبين اتففا على مواصلة المحادثات.

كان الرئيس بايدن صرح بأن روسيا سوف تدفع ثمنا باهظا حال غزت أوكرانيا، ونفت موسكو نيتها القيام بذلك وبررت حشودها العسكرية على الحدود بتعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) وجوده في أوكرانيا.