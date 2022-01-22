شكرا لقرائتكم خبر عن "الناتو" يبدأ مراقبة جوية في بلغاريا مع تصاعد التوترات بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت إسبانيا وهولندا بمراقبة جوية في بلغاريا وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث يخشى حلف شمال الأطلسي والحلفاء الغربيون أن تكون روسيا تجري استعدادات لغزو أوكرانيا. وسوف ترسل إسبانيا وهولندا ما يصل إلى تسع طائرات مقاتلة كجزء من مهمة للمراقبة الأمنية الجوية فى بلغاريا العضو في الناتو. وتقع بلغاريا على الحدود مع البحر الأسود، على غرار أوكرانيا. وقال وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف اليوم السبت إن بلغاريا لن تشارك بأي من طائراتها المقاتلة الخاصة. ومن المقرر أن تتخذ الحكومة البلغارية قرارا بشأن نشر طائرات "يوروفايتر" الإسبانية يوم الاثنين. وتكررت الاستفزازات الروسية على البحر الأسود في السنوات القلائل الماضية، وتتصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة. وأثار حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية مخاوف من حدوث غزو. وفشلت الجهود الدبلوماسية المكثفة في الأسابيع القلائل الماضية في تحقيق انفراجة. كما طالبت موسكو الناتو بتقديم " ضمانات أمنية " بأن الحلف لن يقبل أوكرانيا في عضويته أو يتوسع شرقا. ورفض الرئيس البلغاري رومن راديف، يوم الجمعة، المطالب الروسية بأن يسحب الناتو قواته من الدول الأعضاء الشرقية مثل بلغاريا واصفا إياها بأنها "غير مقبولة ولا أساس لها".