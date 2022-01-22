'يواجهون الموت'.. طلاب عراقيون في لبنان يطالبون بالتدخل لإنقاذهم

وقالوا في بيان لهم، إنه "تم تسجيل 17 إصابة بمتحور اوميكرون كورونا"، مشيرين الى أن 6 منهم بـ"حالة خطرة ويرقدون حاليا في المستشفيات الصحية في بيروت وجونيه".

وأضاف البيان أن "الإصابات الجديدة للطلاب جاءت بعد أيام من وصولهم إلى لبنان يومي 17 و18 من شهر كانون الثاني الجاري"، مشيرا الى أن "حياة 16 الف و600 طالب أصبحت بخطر وهم الان يواجهون خطر الموت نتيجة القرارات غير مدروسة من وزارة التعليم العراقية".

وطالب الطلاب في بيان لهم رئاسة الجمهورية والبرلمان والوزراء بـ"التدخل العاجل والضغط على وزارة التعليم العالي لإنقاذ الطلاب العراقيين من خطر الموت"، معتبرين أن "الموت وسط الاهل افضل من بكثير من الموت بالغربة، فالكل يعلم الواقع الخدمي والصحي في لبنان أصبح من سيء إلى أسوأ نتيجة الأوضاع الاقتصادية في بلادهم والاوضاع الجوية".