خطف 20 طفلا في هجوم لبوكا حرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي شخصان مصرعهما وخطف 20 طفلا في هجوم شنه مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة بورنو بنيجيريا. وأفادت وكالة الأنباء النيجيرية بأن المسلحين الذين يتمردون منذ أكثر من عقد، استهدفوا قرية بييمي القريبة من بلدة شيبوك التي شهدت قبل 8 سنوات خطف أكثر من 200 تلميذة من قبل إرهابيي بوكو حرام.



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