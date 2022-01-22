الجامعة العربية تبحث الإرهاب الحوثي

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وطلبت الإمارات في مذكرة رسمية عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين لمناقشة «الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها جراء استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في إمارة أبوظبي».
وعممت الأمانة العامة للجامعة العربية الطلب الإماراتي على الدول العربية، وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية.
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