شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية تبحث الإرهاب الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترأس الكويت اجتماعا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين اليوم، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات.

وطلبت الإمارات في مذكرة رسمية عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين لمناقشة «الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها جراء استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في إمارة أبوظبي».

وعممت الأمانة العامة للجامعة العربية الطلب الإماراتي على الدول العربية، وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية.