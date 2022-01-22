وزير مصري يقود رحلة طيران تاريخية إلى فرنسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس من مطار القاهرة الدولي أول رحلة تجريبية في قارة أفريقيا بخدمات ومنتجات «صديقة للبيئة»، قادها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، متوجهة إلى باريس وعلى متنها 219 راكبا.

وقالت وزارة الطيران المدني بالقاهرة، في بيان «إن الطائرة المعروفة باسم طائرة الأحلام أقلعت أمس في رحلة سيسجلها تاريخ مصر للطيران باعتبارها أول رحلة تسيرها الشركة الوطنية بخدمات صديقة للبيئة والأولى بين شركات الطيران الأفريقية».

وأضافت «إن هذه الرحلة تتزامن مع احتفال وزارة الطيران بالعيد الوطني الثاني والتسعين للطيران المدني المصري والذي يوافق 22 يناير من كل عام.

وصرح الطيار منار بأن استراتيجية وزارة الطيران المدني في مجال البيئة تأتي «انطلاقا من الجهود المصرية في كافة المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومواكبة رؤية مصر 2030».

وأضاف «إن نجاح هذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة سيكون بداية لتعميمها مستقبلا، بما يتواكب مع خطة وزارة الطيران لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية في مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة والحد من التلوث».

بدوره، أعرب الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والذي قاد الطائرة في رحلة العودة من باريس، عن سعادته بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة لتكون مصر للطيران أول شركة طيران في أفريقيا تسير هذه الرحلة.