شكرا لقرائتكم خبر كسوة شتوية ومساعدات سعودية للسودان وأفغانستان والأردن واليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتدت أيادي العطاء الإنسانية السعودية أمس إلى 4 دول، حيث استمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع سلال الأغذية والمساعدات الإيوائية والكسوة الشتوية، إضافة للخدمات الطبية في الأردن والسودان وأفغانستان واليمن.

وفيما وزع المركز 4,420 حقيبة شتوية و8,840 بطانية استفادت منها 4,420 أسرة بواقع 22,100 فرد في الكرك والطفيلة والمفرق بالأردن، سلم 12 طنا و250 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في محلية أم درمان بجمهورية السودان، استفاد منها 2,100 فرد.

وواصل المركز توزيع 18 طنا و900 كجم من المساعدات بالعاصمة الأفغانية كابول، شملت 300 سلة غذائية، و600 كيس دقيق، و300 بطانية، استفادت منها 300 أسرة.

وقدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 432 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال ديسمبر الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.