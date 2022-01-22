شكرا لقرائتكم خبر حكومة من النساء تقود تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك الذي يتسلم مهامه في 11 مارس المقبل، حكومته المؤلفة غالبيتها من النساء.

وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرا بينهم 14 امرأة، وربع وزرائها من المستقلين، وتمثل مختلف توجهات تحالف اليسار، ويبلغ فيها معدل الأعمار (49 عاما).

وأصبحت مايا فرنانديز وزيرة للدفاع، وهي حفيدة الرئيس الاشتراكي سلفادور أليندي (1970 - 1973) الذي أطاح به انقلاب الجنرال أوجستو بينوشي، وسميت إزكيا سيشس وزيرة للداخلية بعدما كانت رئيسة نقابة الأطباء، وهي جراحة مجازة من جامعة تشيلي، وتبلغ (35 عاما) كما الرئيس المنتخب.