الإمارات توقف عمليات طيران الدرونز

ويشمل الحظر "مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفقاً للتعليمات الصادرة".
وأوضحت الوكالة أن الحظر جاء "نظرا للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".
وطالبت الوزارة أفراد المجتمع بالالتزام بهذه التعليمات "حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية"، مضيفة "وعليه، سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من اليوم السبت 22 يناير 2022".
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