السلطات الكازاخستانية تعتقل المئات بعد الاضطرابات الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يناير - 2022 6:33 مساءً

أعلنت كازاخستان اليوم، توقيف أكثر من 450 شخصا بتهم الإرهاب والإخلال بالنظام العام بعد الاضطرابات الدامية التي هزت هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى منذ مطلع كانون الثاني.

واندلعت الاضطرابات إثر تظاهرات غير مسبوقة بدأت في الثاني من كانون الثاني احتجاجًا على ارتفاع أسعار الغاز، وتحولت إلى أعمال شغب قوبلت بقمع مسلّح أسفر عن مقتل 225 شخصاً وإصابة المئات، ما حمل الرئيس قاسم جومارت توكاييف على طلب نشر قوات روسية لإعادة فرض النظام.

وذكر إلدوس كيليمجانوف المسؤول الكبير في النيابة العامة في كازاخستان أنه تم توقيف 464 مشتبها به بتهم الإرهاب والتسبب باضطرابات عامة إثر أعمال الشغب.

وأوضح كيليمجانوف للصحافيين أنه تم بالإجمال توقيف 970 شخصا متهمين بالسرقة والتسبب باضطرابات عامة وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، في سياق التحقيقات التي فتحت بعد أعمال العنف.

وأدت أعمال العنف غير المسبوقة منذ استقلال هذا البلد عام 1991، إلى توقيف ما لا يقل عن 12 ألف شخص ودفعت السلطات إلى طلب مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري الذي تقوده موسكو.

وتم إرسال أكثر من ألفي جندي إلى كازاخستان لمساندة السلطات، وانسحبت هذه القوات في 19 كانون الثاني بعد إتمام مهمتها.

وسارع توكاييف إلى اتهام “إرهابيين” تدربوا على قوله في الخارج، بالتسبب بأعمال العنف، بدون أن يقدم أدلة على ذلك.