شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 إثر انفجار في «حيرات» غربي أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم إثر انفجار في ولاية حيرات غربي أفغانستان، حسبما قال مصدر بمستشفى في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت.

وقال الطبيب عارف جلالي، مدير مستشفى حيرات الإقليمي إن 10 أشخاص آخرين أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع في الحي 12 بمدينة يرات.

وأضاف أن معظم الضحايا الذين تم نقلهم إلى المستشفى من النساء.

وكشف محمود شاه رسولي، المتحدث باسم الشرطة الإقليمية أن قنلبة مزروعة في شاحنة صغيرة انفجرت.

وذكر المسؤول بالشرطة أن فريقا توجه إلى موقع الانفجار لإجراء مزيد من التحقيقات، دون أن يدلى بمزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جماعة على الفور عن مسؤوليتها عن الانفجار.