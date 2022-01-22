شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مصري فرنسي عابر بالبحر المتوسط لدعم التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نَفّذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية "بورسعيد" مع الفرقاطة الفرنسية "LA PROVENCE".

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ في بيان اليوم، أن التدريب اشتمل على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية، المتمثلة في التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوي، وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار، بالإضافة إلى تمارين المواصلات الليلية والتصوير، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتمرين حرب إلكترونية، والإمداد بالبحر.

وأشار إلى أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.