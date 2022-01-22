شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أسلحة وذخائر خلال مداهمة لأحد المحلات في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - داهم قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن في ليبيا محلا يقوم ببيع الأسلحة والذخائر وألقى القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين وذلك بعد ورود معلومات للقسم بهذا الشأن.

وقالت وزارة الداخلية أن عناصر البحث الجنائي داهموا المحل بحضور النيابة العامة وحيث تم العثور على أسلحة "بي كي تي، كلاشن كوف، قواذف ار بي جي، بنادق صيد، مسدسات، وذخائر، وبدل ورتب عسكرية، وألعاب نارية" بالإضافة إلى مصنع أسلحة وغيرها من المعدات الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط مجموعة من الأشخاص المتهمين، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.