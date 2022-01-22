شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إدراج الجيش السوداني والأمن في المشاورات الجارية حالياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان "يوناميتس" المشاورات التي تجريها بشأن العملية السياسية في السودان، حيث أجرِيَت مشاورات مع ممثلين عن الأجندة النسائية وحزب الأمة الوطني وجيش تحرير السودان "المجلس الانتقالي" والحزب الاتحادي الديمقراطي واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير.

وأفادت البعثة في بيان أن المشاركين قدّموا اقتراحات عملية حول كيفيّة المضيّ قدماً نحو الانتقال، وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي، حيث تناول جزء كبير من المناقشات القضايا العاجلة ذات الأولوية، بما في ذلك إنهاء العنف ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية .

وأشارت إلى أن "اليونيتامس" ستواصل الأسبوع المقبل الاجتماع مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية وعائلات شهداء الاحتجاجات الأخيرة وممثلو تجمع المِهَنيّين والمجموعات الموقّعة على اتفاقية جوبا للسلام.

ولفتت بعثة الأمم المتحدة النظر إلى ^نه سيتمّ إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات هذا الأسبوع، إضافة إلى توسيع نطاق المشاورات وإشراك المجموعات من جميع ولايات السودان من أجل ضمان أن تكون العملية مِلكاً للسودانيين بالفعل.