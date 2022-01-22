زلزال بقوة 6 درجات يهز جزر تالود الإندونيسية

22 يناير , 2022 إندونيسيا (أ ف ب) أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالاً بلغت قوته ست درجات هز جزر تالود الإندونيسية اليوم السبت. وأضاف أن الزلزال كان على عمق 24 كيلومتراً.

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