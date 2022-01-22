شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تناقش التزام المنشآت الفندقية بقرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، مدى التزام المنشآت الفندقية بقرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة.

ويستعد مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة، الأحد، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

ويهدف مشروع القانون إلى ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة فى صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.