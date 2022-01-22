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رئيس الوزراء الباكستاني: الشعب الأفغاني بحاجة للمساعدات الإغاثية

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الدمام - شريف احمد - دعت باكستان المجتمع الدولي اليوم إلى تقديم المساعدات الإغاثية الإنسانية والعاجلة لملايين الأفغان الذين يواجهون المجاعة ونقص الغذاء.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تصريح صحفي اليوم: إن الشعب الأفغاني بأمسّ الحاجة إلى المساعدات الإغاثية، وإن المجتمع الدولي مسؤول عن توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد.

وأضاف أن تقديم هذه المساعدات الإنسانية يعدّ مسؤولية مشتركة بموجب مبدأ الأمم المتحدة المعتمد بالإجماع بشأن مسؤولية حماية الشعوب التي تواجه أزمات إنسانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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