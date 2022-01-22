شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستاني: الشعب الأفغاني بحاجة للمساعدات الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت باكستان المجتمع الدولي اليوم إلى تقديم المساعدات الإغاثية الإنسانية والعاجلة لملايين الأفغان الذين يواجهون المجاعة ونقص الغذاء.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تصريح صحفي اليوم: إن الشعب الأفغاني بأمسّ الحاجة إلى المساعدات الإغاثية، وإن المجتمع الدولي مسؤول عن توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد.

وأضاف أن تقديم هذه المساعدات الإنسانية يعدّ مسؤولية مشتركة بموجب مبدأ الأمم المتحدة المعتمد بالإجماع بشأن مسؤولية حماية الشعوب التي تواجه أزمات إنسانية.