شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: نبحث إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إن إدارته تبحث إعادة تصنيف حركة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية دولية بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات أعلنت الجماعة المسؤولية عنها.

جاءت تصريحات بايدن في مؤتمر صحفي بعدما نشرت السفارة الإماراتية تغريدة على تويتر تقول إن السفير يوسف العتيبة حث إدارة بايدن على العودة لذلك التصنيف ردا على هجمات يوم الاثنين على مطار أبوظبي ومستودع للوقود.

وعندما سئل بايدن عما إذا كان يؤيد إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية، قال "الإجابة هي أن الأمر قيد البحث". ورُفعت الجماعة من القائمة قبل عام تقريبا.

لكن بايدن أقر بأن إنهاء الصراع بين الحوثيين وكل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويضم الإمارات "سيكون صعبا جدا".

تعكس تصريحات بايدن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب منذ أطلق مبادرة بعد وقت قصير من توليه منصبه قبل عام لدعم جهود الأمم المتحدة الرامية لاستئناف محادثات السلام ووضع حد لما تصفه المنظمة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.