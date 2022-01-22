مسؤول عسكري إثيوبي: نعتزم دخول عاصمة تيغراي لـ"إبادة المتمردين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا، إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي لـ“إبادة“ القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر شمال البلاد.



ويحارب جيش إثيوبيا وحلفاؤه منذ أكثر من عام، قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي الإثيوبي.

وتوجه دبلوماسيان أمريكيان بارزان إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ أيام، سعيًا إلى وقف إطلاق النار وسط علامات محدودة على خفوت حدة التوتر بين الطرفين المتحاربين منها إطلاق سراح معتقلين سياسيين.