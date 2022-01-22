شكرا لقرائتكم خبر عن قانون جديد أمام "النواب" لتمويل أنشطة تنشيط السياحة وتطوير المواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد القادم، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.

ووفقا لمشروع القانون، ينشأ صندوق يسمى صندوق السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق .

ولكن ماهو أهداف الصندوق؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المادة الثالثه من مشروع القانون :

يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وترويج وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار ، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية،وبناء وتطوير المتاحف المصرية ، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد،وفقاً لمفهوم التنمية السياحية المستدامة،لتعظيم العائد من صناعة السياحة.

وجاء مشروع القانون في 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتي لاسيما في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثارفي وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.

ويعمل علي دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوقتمويل مشروعات الأثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) علي أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها.