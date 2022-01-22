ضبط الطالب المتهم باختراق تابلت داخل لجنة امتحان في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ضبط الملاحظون في إحدى اللجان داخل مدرسة آل حلمي الثانوية بمركز إهناسيا غربي بني سويف طالبًا بالصف الأول الثانوي، قام باختراق "تهكير" جهاز التابلت الخاص به، ومحاولة استخدام الكاميرا في تصوير ورقة الأسئلة، وإرسالها خارج اللجنة.

قرر محمد عبد التواب مدير عام مديرية التربية والتعليم، إحالة الطالب للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمديرية، واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون.

كان 17 ألفًا و286 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان اللغة العربية في 85 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة دون وجود شكاوى.