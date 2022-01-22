إجراءات جديدة “قريباً” في هونغ كونغ للحد من التفشي المتسارع لكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

حذر مسؤولون في قطاع الصحة بهونغ كونغ، السبت، من تفاقم انتشار مرض كوفيد-19 في المدينة مع زيادة الإصابات المشتبه بها في منطقة سكنية مكتظة.

وأكد مسؤولو الصحة أنه تم تسجيل نحو 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة على أنها إيجابية مبدئياً، السبت، تتمركز في ثلاثة مبانٍ في حي كواي تشونج شمالي شبه جزيرة كولون.

وذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن المسؤولين يدرسون تشديد القيود في سائر أنحاء المدينة، لكن لم تتخذ أي قرارات حتى الآن.

وأمر المسؤولون، الثلاثاء، بإعدام نحو ألفين من حيوانات الهامستر، وهي نوع من القوارض، في عشرات المتاجر التي تبيع حيوانات أليفة بعد انتشار للفيروس تبين أنه يرجع في الأصل إلى إصابة عامل في أحد هذه المتاجر، وبعدها تبين إصابة 11 من حيوانات الهامستر بالمرض.

وقال مسؤولون، بحسب “the new york times”، إنه لم يتضح ما إذا كان فيروس كوورنا قد انتقل إلى البشر من الهامستر المستورد، لكنهم دعوا السكان إلى تسليم كافة الفئران من نوع “هامستر” منذ 22 ديسمبر لفحصها لمنع أي انتشار آخر.

وأوضح مساعد مدير الزراعة ومصايد الأسماك والمحافظة على البيئة في هونغ كونغ، توماس سيت، أن “الهامستر يفرزون الفيروس، ويمكن للفيروس أن يصيب الحيوانات الأخرى، والهامستر الأخرى وكذلك البشر”.