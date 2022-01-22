الأمم المتحدة تحث “طالبان” على الكشف عن مصير ناشطتين مختفيتين

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

أعربت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن اختفاء ناشطتين أفغانيتين، داعية حركة “طالبان” الحاكمة في كابل إلى توفير المعلومات حولهما.

وجاء في بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ونشر على صفحتها في “تويتر”، أن “الأمم المتحدة تشارك مخاوف متزايدة بشأن ورود تقارير حول اختفاء الناشطتين الأفغانيتين، تامانا زريابي بارياني، وبراوانا إبراهيم خل، من منزليهما ليل الأربعاء. ونحث طالبان على تقديم معلومات حول مكان وجودهما وحماية حقوق جميع الأفغان”.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم تداول مقطع فيديو مثير للغضب، على وسائل التواصل الاجتماعي للناشطة تامانا بارياني، يظهرها وهي تطلب تصرخ وتطلب المساعدة، فيما كان رجال، يُزعم أنهم من جهاز الاستخبارات التابع لـ “طالبان”، يطرقون بابها.

وتم قطع الاتصال، بعد مشاركة مقطع الفيديو عبر وكالة “آماج نيوز” الأفغانية.

واختفت براوانا ابراهيم خل في نفس الليلة أيضا.

وذكرت “د ب أ” أن الناشطتين كانتا تتظاهران مع نسوة أخريات ضد “طالبان” على مدار الأشهر الخمسة الماضية.

ونفت سلطات “طالبان” أنها اعتقلت الناشطتين، قائلة إن “مقطع الفيديو الذي كشفت عنه بارياني مزور”.