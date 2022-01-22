ما حقيقة ملاحقة مدير فايزر وإلغاء جميع أشكال التلقيح لكورونا؟ إليكم الإجابة الحاسمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - يناير - 2022 3:33 مساءً

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وواتساب أمس بمجموعة أخبار عن ملاحقة مدير فايزر وقيام محكمة العدل الدولية بإلغاء جميع أسكال التلقيح لكورونا وبروتوكول منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي أثار صدمة رواد المواقع، مما دفعهم للتعبير عن خوفهم من تركيبة اللقاحات التي دخلت أجسامهم.

بينما على تطبيق واتساب انتشرت رسالة على هذا النحو “يحيا العدل، يحيا العدل، محكمة العدل الدولية بلاهاي تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، وتضع شخصيات عدة تحت الملاحقة القانونية الدولية، منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية.. بريطانيا أول من يبادر بالتنفيذ الفوري.. للمشككين رابط موقع المحكمة الرسمي https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/”.

وأثارت هذه الأخبار حالة من الذعر والتساؤلات حول مستقبل الملقحين الصحي، بينما جنح البعض نحو نظرية المؤامرة وغيرها من التكهنات التي تضرب عملية التلقيح التي تسعى دول العالم لمنحها لمواطنيها من أجل ضبط انتشار كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تام من دون أي إجراءات احترازية.

وفي هذا السياق، تحقق موقع الجزيرة من الأخبار المنشورة، ليتبين أنها كاذبة تماما

أولا، محكمة العدل الدولية، وموقعها الرسمي هو https://www.icj-cij.org ، لم تصدر أي قرار بشأن ذلك. وبالعودة إلى موقع المحكمة إلى قسم آخر القرارات (LATEST DECISIONS) فإن آخر أمر صادر بتاريخ السابع من ديسمبر/كانون الأول 2021 تحت عنوان “تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أرمينيا ضد أذربيجان)”.

ثانيا، عند العودة إلى الخبر الكاذب، والضغط على الرابط فيه، فإنه يأخذك إلى صفحة فرعية في موقع اسمه “كومون لو دوت إيرث” (commonlaw.earth)، فيها المزاعم الكاذبة، وهذا الموقع ليس له علاقة بمنظمة العدل الدولية أو أي منظمة دولية. إذا بدا أن الموقع أسترالي، وله صفحة خاصة بالمملكة المتحدة، تدخل منها إلى صفحة خاصة بكندا، لكنها لا تعمل.

البيان الكاذب موقّع من شخص اسمه كيفن أنيت، تحت مسمى “محكمة العدل الدولية للقانون العام” (The International Common Law) (ICLCJ) (Court of Justice)، ووفقا لتقرير سابق للتحقق أجرته رويترز فإنها ليست هيئة معترفا بها قانونيا، وهي من اختراع كيفن أنيت، وهو قس سابق أُبعد من منصبه في عام 1997 لنشره نظريات المؤامرة، حسب ما نقلت رويترز عن تقارير.