بوتين يبحث مع باشينيان ترسيم حدود أرمينيا مع أذربيجان

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، مستجدات الوضع بين أرمينيا وأذربيجان وملفات ملحة أخرى.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أصدرته اليوم السبت أن بوتين وباشينيان، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من الجانب الأرمني، استعرضا المسائل العملية المتعلقة بتطبيق الاتفاقات المنصوص عليها في البيانات الثلاثية التي صدرت عنهما والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في التاسع من نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، وخصوصا فيما يتعلق بترسيم الحدود بين أرمينيبا وأذربيجان.

وأيد الزعيمان مواصلة العمل على مستوى الرؤساء المشاركين (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا) لمجموعة مينسك الخاصة بتسوية النزاع في إقليم قره باغ، ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما تناولت المكالمة أفق التعاون ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، نظرا لتولي أرمينيا حاليا الرئاسة الدورية فيها.

وذكر البيان أن بوتين بطلب من باشينيان أطلعه بشكل وجيز على المستجدات في مباحثات موسكو مع واشنطن وحلفائها بشأن مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قرب روسيا.