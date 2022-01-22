رغم الكارثة.. تونغا ترفض استقبال طائرة مساعدات والسبب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يناير - 2022 1:19 مساءً

قامت تونغا، الخالية من أي إصابات بفيروس كورونا، بإبعاد طائرة محملة بمساعدات لها بعد كارثة تسونامي حلت بها مؤخرا، وذلك لثبوت إصابة شخص على متن تلك الطائرة بالفيروس.

وبعد رفض استقبالها، توجهت طائرة من طراز “C-130J Hercules” محملة بالمساعدات الإنسانية والإمدادات، إلى قاعدة “RAAF” في أمبرلي، أمس الجمعة، وتم استبدالها بطائرة أخرى.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأسترالية إن نتائج الاختبارات السريعة لجميع أفراد طاقم طائرة المساعدات هذه جاءت سلبية (غير مصابين بفيروس كورونا)، لكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) جاء إيجابيا (مصاب) لأحد أفراد الطاقم، بينما كانت الطائرة في طريقها لأرخبيل جزر تونغا.

وتعد دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ واحدة من الدول القليلة الخالية تماما من فيروس كورونا.

وتسبب ثوران بركان تحت الماء يوم السبت الماضي، في تشكيل موجات مد عاتية (تسونامي) اصطدمت بالجزيرة. وأكد المسؤولون في تونغا مقتل ثلاث أشخاص على الأقل من جراء كارثة التسونامي تلك.

ووصلت أولى رحلات الإسعافات بالإمدادات والإغاثة من الكوارث من أستراليا ونيوزيلندا إلى هذه البلاد يوم الخميس.

في غضون ذلك، وصلت سفينة تابعة للبحرية النيوزيلندية تحمل 250 ألف لتر من المياه العذبة، ومعدات تحلية المياه، إلى تونغا أمس الجمعة.