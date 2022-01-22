شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. مقتل شخصين وخطف 20 طفلاً في هجوم لـ«داعش» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان مصرعهما وخطف 20 طفلاً في هجوم شنة مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة بورنو بنيجيريا .

وأفادت - وكالة الأنباء النيجيرية - أن المسلحين الذين يقومون بتمرد منذ أكثر من عقد، استهدفوا قرية بييمي القريبة من بلدة شيبوك التي شهدت قبل 8 سنوات خطف أكثر من 200 تلميذة من قبل إرهابيي "بوكو حرام.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن عناصر التنظيم الإرهابي الذين كانوا يرتدون ملابس عسكرية، بدأوا بإطلاق النار ونهب المحال في القرية وأضرموا النار في المنازل.