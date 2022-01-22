روسيا تسجل زيادة قياسية في الإصابات اليومية بكورونا

22 يناير , 2022
لقاحات (أ ف ب)
قال الفريق الحكومي المكلف بمكافحة جائحة كوفيد-19 إن روسيا سجلت اليوم السبت زيادة قياسية جديدة في الإصابات بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون في أنحاء البلاد.
وقفزت الإصابات اليومية إلى 57212 إصابة من 49513 في اليوم السابق. وتم أيضاً تسجيل 681 وفاة.
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