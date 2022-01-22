انت الان تتابع خبر بعد مجزرة ديالى.. 'أبو مازن' يدعو لعملية عسكرية تلاحق داعش والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري (أبو مازن)، اليوم السبت، إلى إطلاق عملية عسكرية تلاحق العصابات الارهابية في المناطق الرخوة.
وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر، "بعد جريمة العظيم التي راح ضحيتها 11 مقاتلا من ابطال جيشنا الباسل، لابد من اطلاق عملية عسكرية تلاحق العصابات الارهابية لتنظيف هذه المناطق".
وأضاف، "لابد من التنسيق بين قيادات العمليات في المحافظتين (ديالى، وصلاح الدين) لمنع الخروقات الامنية".
واستشهد يوم أمس، 11 منتسباً في الجيش العراقي، بعد تعرض لعصابات داعش، في محافظة ديالى.
وأضاف، "لابد من التنسيق بين قيادات العمليات في المحافظتين (ديالى، وصلاح الدين) لمنع الخروقات الامنية".
واستشهد يوم أمس، 11 منتسباً في الجيش العراقي، بعد تعرض لعصابات داعش، في محافظة ديالى.