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بلجيكا تعتمد مقياس فيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دى كرو، ان بلجيكا قررت اعتماد ما يسمى بمقياس كوفيد والذي سيحدد التدبير الواجب اتخذها وفق تطور الوباء في البلاد .

 

ويتكون مقياس الفيروس من ثلاث مراحل: الأصفر والبرتقالي والأحمر - مع تدابير مماثلة للثقافة والأحداث وصناعة الضيافة.

 

وقال رئيس الحكومة دى كرو " ان اللجنة الاستشارية ستحدد القانون الذي يحدد الاطار العملي، ومن ثم ايضا الإجراءات " . وسيستند ذلك إلى التحليل العلمي والأرقام في مجال الرعاية الصحية، ولكنه يستند أيضا إلى تحليل أوسع للوضع مثل الرعاية الاجتماعية والتحفيز، من بين أمور أخرى".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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