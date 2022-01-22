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مركز الملك سلمان يوزع 19 طناً مساعدات غذائية في كابل

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة، حيث وزع المركز أمس 18 طناً و900 كيلوغراماً من المساعدات شملت 300 سلة غذائية، و600 كيس دقيق، و300 بطانية، وذلك في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 300 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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