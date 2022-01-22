شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 19 طناً مساعدات غذائية في كابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة، حيث وزع المركز أمس 18 طناً و900 كيلوغراماً من المساعدات شملت 300 سلة غذائية، و600 كيس دقيق، و300 بطانية، وذلك في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 300 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.