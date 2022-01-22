روسيا تتجاوز حاجز الـ 11 مليون إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 11مليون إصابة بتسجيلها/ 57212 / إصابة مقابل/ 49513 / اصابة ، ما يمثل أعلى حصيلة اصابات منذ بداية الجائحة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي 11 مليونا و 44ألفا و 986 اصابة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي وبحسب وكالة " انتر فاكس" للأنباء عن انخفاض في الوفيات بكورونا ، حيث تم رصد / 681 / حالة وفاة / مقارنة بيوم أمس / 692وفاة / ،ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 325ألفا و433 حالة وفاة ، مع تماثل 25525 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى عشرة ملايين و577 حالة شفاء، بالاضافة الى تلقي أكثر من 81.9 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 78 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ%. 64.4%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى من الفيروس التاجي.