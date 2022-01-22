الدستوري الفرنسي يقر قواعد صارمة لغير المطعمين ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعطى المجلس الدستوري في فرنسا الضوء الأخضر لفرض قيود شديدة على المواطنين غير المطعمين ضد فيروس كورونا.



وبحسب القانون الذي وافق عليه المجلس بشكل كبير، مساء الجمعة، سوف يُستبعد هؤلاء الذين لم يتلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا من حصة عادلة من الحياة العامة.

وبناء على هذا القرار سوف تطبق فرنسا جواز التطعيم الذي يوثق وضع تطعيم الشخص أو التعافي.

وسوف يكون جواز مرور التطعيم إلزامياً في المطاعم والحانات والمواقع الثقافية والمنشآت الرياضية وعند ركوب قطارات المسافة الطويلة، على سبيل المثال.

ولايزال من المسموح للأشخاص الذين اختاروا التطعيم ضد كورونا بحلول منتصف فبراير (شباط) تقديم اختبار كورونا نتيجته سلبية حتى هذا الحين.

غير أن المجلس الدستوري قضى بأن القيود يمكن أن تظل سارية طالما أن وضع الجائحة يستلزم ذلك. وقرر القضاة أيضاً أن الأشخاص غير المطعمين قد لا يحرموا من حضور الفعاليات السياسية.

وفي المقابل تعتزم فرنسا تخفيف تدابير مكافحة كوفيد لبقية السكان اعتباراً من فبراير (شباط).

ومؤخراً، وصل معدل الإصابة الأسبوعي -وهو عدد الإصابات المسجلة لكل 100 ألف ساكن خلال أسبوع- إلى أكثر من 3300. وسجلت فرنسا أمس الجمعة 400 ألف إصابة جديدة.