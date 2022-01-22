تقرير يوضح أن الملكية الأردنية تخفض خسائرها إلى النصف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، بأن الشركة خفضت خسائرها العام الماضي بواقع النصف مقارنة بعام 2020، متوقعا الوصول إلى نقطة التوازن العام المقبل عبر تنفيذ حزمة إجراءات للنمو والتوسع.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت، عن المجالي قوله إن "الشركة لا تزال تنتظر دعماً حكومياً يمكنها من تجاوز الخسائر التي تكبدتها بفعل تداعيات فيروس كورونا"، مؤكدا أنها "لن تمتلك القدرة على المنافسة والنمو مستقبلاً في حال لم يتوفر دعم الحكومة التي تصل مساهمتها في الشركة إلى 85%".

وأوضح أن تداعيات جائحة كورونا كبدت الملكية الأردنية 160 مليون دينار خسائر في عام 2020، عدا عن خسائر متراكمة عام 2019 بنحو 80 مليوناً، ليصل إجمالي الخسائر إلى 240 مليوناً.

وحذر المجالي من أن الخسائر باتت تقترب من رأس المال "ما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لإنقاذ الناقل الوطني الأردني الذي مني بخسائر خارج إرادته وجثمت طائراته على الأرض خلال جائحة كورونا".

وقال: "طلبنا دعماً مالياً حكومياً بقيمة 200 مليون دينار لنرفع من رأس المال"، مؤكداً أن الحكومة أمام مسؤولية دعم الملكية الأردنية كأداة استراتيجية للدولة الأردنية وتصل الأردن بالعالم.

وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية لم تتلق أي دعم عن خسائرها خلال جائحة كورونا أسوة بنظيراتها من شركات الطيران العالمية التي دعمتها حكوماتها إدراكاً منها بمستوى تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على اقتصاداتها التي هوت بفعل توقف حركة السفر عالمياً.

ولفت إلى أن مسؤولية دعم الملكية الأردنية تقع أيضاً على عاتق الأردنيين، فالسفر من خلال الناقل الوطني يعني أن 90% من قيمة التذكرة ستضخ في الاقتصاد الأردني.

وكشف المجالي عن أن الملكية الأردنية أقرت خطة تشغيل خمسية تتضمن الوصول إلى 60 وجهة عالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبناء شبكة طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة عمّان.