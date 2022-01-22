الحريري يعلن عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المزمعة في مايو المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي عاد إلى لبنان أمس الجمعة، عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المزمعة في مايو (أيار) المقبل.



وقالت مصادر في كتلة "المستقبل"، إن الرئيس الحريري قدم عرضاً للمشهد السياسي بصورة عامة، متوقفاً عند الآثار الكارثية التي حلّت بالوضع الاقتصادي والمالي، وجراء السياسات التي اتبعها العهد الحالي، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" اليوم السبت.

وكشفت المصادر، عن أن الحريري أكد للمجتمعين بشكل واضح وصريح أنه قرر عدم المشاركة نهائياً في الانتخابات لا هو شخصياً، ولا تياره السياسي.

وأشارت المصادر، إلى أن بعض نواب الكتلة أعربوا عن رفضهم لهذا القرار إن كان سيُتخذ، وبعضهم الآخر عبروا عن مخاوفهم منه، وأصروا على ضرورة بقاء الرئيس الحريري في هذا الاستحقاق. ألا أن الحريري أكد إصراره على هذا الأمر وهو نهائي ولا عودة عنه.

وصارح الحريري الحاضرين في الاجتماع بأنّ تيار المستقبل لن يقدم أي مرشح لهذه الانتخابات، ولن يتبنى أي مرشح، وسمع أعضاء كتلته منه أنه حتى ولو أراد ممن هم أعضاء حالياً في الكتلة، أو ينتمون إلى تيار المستقبل، أن يترشحوا للانتخابات، فإن ترشيحهم على مسؤوليّتهم ويكون باسمهم الشخصي وليس باسم التيار.