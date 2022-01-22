العاصمة اليابانية طوكيو تسجل اليوم أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت أعلى عدد من الإصابات اليومية بكوفيد-19 لرابع يوم على التوالي مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.



وقالت الإدارة المحلية إن المدينة رصدت 11227 إصابة بعد يوم من إعادة فرض قيود على الانتقالات والنشاط التجاري تستمر حتى 13 فبراير (شباط).

ويمثل العدد الجديد زيادة بأكثر من الضعف عن ذلك الذي تم تسجيله قبل أسبوع عند 4561 إصابة، كما أنه أعلى من الرقم المسجل أمس الجمعة وهو 9699 حالة مؤكدة.

وقالت إدارة طوكيو إنه تم أيضا تسجيل ثلاث وفيات و12 إصابة بأعراض شديدة اليوم السبت.

وأعلنت مقاطعة أوساكا تسجيل 7375 إصابة اليوم مسجلة زيادة قياسية لثاني يوم على التوالي.