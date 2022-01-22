شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

جاء فيها:"يطيب لي أن أتقدم لكم ولرجال الشرطة الأوفياء بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، تلك الذكرى التي جسد فيها رجال الشرطة المصرية أروع البطولات للحفاظ على أمن البلاد، ولا يزالون يبذلون أقصى جهودهم لحماية الوطن ويدفعون بأرواحهم الذكية فداء لكي يعيش المصريون في أمن وأمان.

وتابع: داعيا المولي أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وكل عام وأنتم بخير ،،".