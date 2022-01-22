شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يناقش صندوق السياحة والآثار غدا و3 تشريعات آخرى تنتظر الرأى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول مزدحم تحت قبة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، حيث يشهد مناقشة تشريعان والموافقة النهائية على 3 قوانين أخرى نهائياً، ونظر 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

ويأتي التشريع الأول الذي ينظرة مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.

ويهدف صندوق السياحة والآثار، إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة لتعظيم العائد من صناعة السياحة.

اما القانون الثاني، مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.

وحسب جدول الأعمال، فمن المنتظر أخذ الرأي النهائي علي 3 قوانين نهائياً، تتمثل في مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، مشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ذلك فضلا عن نظر 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النواب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، جيهان البيومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي، نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون، آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.