"سيلفي داخل المطبعة السرية".. إحالة مدير إدارة تعليمية في القليوبية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية للتحقيق لقيامه بتصوير نفسه "سيلفي" داخل المطبعة السرية الخاصة بطباعة الامتحانات للطلاب.

أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التصرف لا يليق وغرضه "الشو" فقط دون أن يهدف لمصلحة عامة.

كانت رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا صورًا لمدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمة، وهو يلتقط لنفسه صورة "سيلفي" داخل المطبعة الخاصة بأعمال الامتحانات، ليوضح للرأي العام أنه يعمل أثناء الإجازة الرسمية يوم الجمعة.