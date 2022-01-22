"يا حتة القلب اللي مات".. والد فتاة متوفاة بالمنوفية يُرثيها بكلمات مُبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

نعى والد فتاة متوفاة في قرية كفر شبرا زنجى التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، ابنته مُرفقًا صورتها مع كلمات أثارت الحزن والشجن في نفوس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصحبتها دعوات للفقيدة بالرحمة ولوالديها الصبر والسلوان.

وكان "جمال عبد الحسيب إسماعيل" الذي يعمل رئيسا لمجلس إدارة مركز شباب كفر شبرا زنجى بمحافظة المنوفية، أعلن من قبل وفاة ابنته "شروق" والتي شُيعت جنازتها عقب صلاة الجمعة من أحد المساجد بالقرية.

وكتب والد الفتاة :"يا حتة القلب اللي مات.. شروق يا ست البنات، حافضل أحبك من سكات واشرب سجاير برة أوضتك من سكات، والبس هدومي وانتي نايمة واقفل الباب من سكات، وأفضل أعلّم كل شهرين جوة كشف المحاضرات، وأفضل أَحَوِّش لك جهازك واشتري لك طقم صيني، وابقى حالق دقني دايما وانتي بس اللي تبوسيني، إوعي ماما تعرف اننا جبنا شيبسي، فكّريني واحنا نازلين ابقى اجيب لك بُكرة بيبسي، ما تتشاقيش في المدرسة ومتلعبيش وسط الولاد، وفكريني ابعت معاكي صورة لشهادة الميلاد.. ياه على وجع القلب من مرارته ألف وألف آه.. ولا يصحكش من حلمك .. إلا على شهادة الوفاة".

جدير بالذكر أن قصيدة "يا حتة القلب اللي مات" كان كتبها الشاعر هشام الجّخ، وألقاها في رثاءه ابنته "جويرية" التي توفت في شهر أبريل عام 2013.