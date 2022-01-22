اخبار العالم

7500 طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في بورسعيد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

‏تفقد أحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الأول ‏لطلاب الصف الأول الثانوي في أول أيامها.

أشار "والي" إلى أن 5748 طالبًا يؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية ورقيًا حسب الجدول الوزاري الموحد مع رصد غياب 17 طالب، مؤكدا على أن العملية الامتحانية تسير بكل هدوء وانضباط فى يومها الأول حسب التقارير المرفوعة من الإدارات التعليمية الـ5.

وأكد على أنه جرى التشديد ‏على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس دون رصد أي شكاوى أو تسجيل أي محاولات للغش.‏

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا