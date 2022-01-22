7500 طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

‏تفقد أحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الأول ‏لطلاب الصف الأول الثانوي في أول أيامها.

أشار "والي" إلى أن 5748 طالبًا يؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية ورقيًا حسب الجدول الوزاري الموحد مع رصد غياب 17 طالب، مؤكدا على أن العملية الامتحانية تسير بكل هدوء وانضباط فى يومها الأول حسب التقارير المرفوعة من الإدارات التعليمية الـ5.

وأكد على أنه جرى التشديد ‏على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا دون رصد أي شكاوى أو تسجيل أي محاولات للغش.‏