محافظ الوادي الجديد يناقش سبل دعم الاستثمار في مركز الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا مع مجموعة من المستثمرين بمركز الفرافرة، لبحث سبل دعم الاستثمار.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز وذلك لبحث المعوقات والتحديات التي تواجههم وسبل حلها.

وأكد الزملوط، خلال الاجتماع، تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للتوسع في المشروعات الاستثمارية والتنموية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.