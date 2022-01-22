ألمانيا تسجّل رقمًا قياسيًّا في الإصابات اليوميّة بفيروس "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - سجّلت السلطات الصحية الألمانية اليوم الجمعة، رقما قياسيا في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا.

وحسب البيانات التي نشرها معهد روبرت كوخ، إرتفع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بمقدار 140160 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتوفي 170 مريضا.

وتظهر الأرقام والإحصاءات الرسمية للأيام السبعة الأخيرة، إرتفاعا قياسيا في وتيرة تفشي الوباء في ألمانيا، حيث أصبح متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا السلالة السائدة في البلاد.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ إنه من المتوفع أن يستمر عدد الإصابات بالفيروس في الإرتفاع لعدة أسابيع، قبل أن يبلغ ذروته الشهر المقبل.

RT