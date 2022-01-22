فرنسا تبدأ تخفيف القيود لمكافحة "كورونا" إعتبارًا من 2 فيفري القادم

اسماعيل عبد الحي - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس عن الرفع التدريجي للقيود الخاصة بمكافحة "كوفيد-19" إعتبارا من 2 فيفري، مثل وضع الكمامة في الأماكن المفتوحة، وهو إجراء تفرضه عدة مناطق.

وأوضح كاستكس أنه سيتم إلغاء القيود الصحية في الأماكن العامة إعتبارا من 2 فيفري، أي بعد 9 أيام على بدء إعتماد شهادة التلقيح المقرر الإثنين والتي تتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه.

وسيكون العمل عن بعد "موصى به"، وسيعاد فتح النوادي الليلية في 16 فيفري، بينما يتوقع أن يبقى فرض شهادة التلقيح الذي سيسمح "برفع معظم القيود المفروضة" رهن قرار سيصدر الجمعة في المجلس الدستوري.

وستتمكن النوادي الليلية التي أغلقت أول مرة طيلة 16 شهرا وأعيد فتحها في جويلية وليتم إغلاقها من جديد في 10 ديسمبر، من إعادة فتح أبوابها في 16 فيفري.

وإعتبارا من 16 فيفري، ستستأنف الحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى الشرب وقوفا في الحانات وفي الملاعب ودور السينما ووسائل النقل العام.

وينظر كاستكس في تخفيف القيود في المدارس بعد العودة من العطلة الشتوية في فيفري.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة فتح إمكانية تلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

المصدر: "فرانس برس"